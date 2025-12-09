Омбудсмен ДНР призывает включить военнопленных ДНР в будущие списки на обмен

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова надеется на возобновление обменов военнопленными с участием уроженцев Донецкой народной республики (ДНР). По ее словам, 8 февраля 2026 года будет два года, как уроженцы ДНР, за исключением двух-трех человек, не становятся фигурантами обменов.

Всего на Украине удерживаются 563 военнопленных с территории республики, сообщила Дарья Морозова в интервью «Ъ». Как пояснила омбудсмен, часть из них попали в плен еще до начала СВО, а их обмен «был заблокирован украинской стороной после прихода к власти президента Зеленского».

«Большая же часть — это наши герои и защитники, которые были захвачены уже во время проведения специальной военной операции. Ситуация с ними сложная,— признала госпожа Морозова. — 8 февраля 2026 года будет два года, как наши граждане, уроженцы ДНР, не становятся фигурантами обменов. Два-три человека вошли в списки, притом что последние обмены были достаточно масштабными».

«Мы пытаемся в этом разобраться, и глава республики (Денис Пушилин.— “Ъ”), конечно, занимается этим. Этот вопрос в ведении Министерства обороны, и понятно, что это закрытая информация, но мы очень просим переговорную группу обратить внимание на этот вопрос»,— добавила собеседник «Ъ».

Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 2 октября. Тогда стороны передали друг другу по 185 военнослужащих. Минобороны России сообщало, что в страну также вернулись 20 гражданских лиц. 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении непрямых переговоров об обмене пленными. По словам секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова, Украина ожидает передачу 1200 украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал проведение экспертных контактов.

Полная версия интервью омбудсмена специальному корреспонденту «Ъ» Елене Черненко — «Военные преступления не имеют срока давности».

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко