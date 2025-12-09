Белгородские власти не готовят документ о согласовании с силовиками отключений связи

Белгородские власти не планируют новых нормативных актов, которые могли бы урегулировать взаимодействие с силовыми органами в вопросе ограничений мобильного интернета. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве региона.

Как следует из ответа белгородского правительства на запрос «Ъ», власти региона не собираются разрабатывать ни новых региональных законов, ни поправок в федеральное законодательство. «В случае подготовки и подписания какого-либо документа (в сфере ограничений связи. — «Ъ») он будет иметь статус "для служебного пользования"».

Ранее о намерении подготовить нормативные акты, которые урегулируют процесс согласований и отразят «позицию региона» говорил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сделал это заявление после масштабного ограничения мобильного интернета, с которым регион столкнулся впервые в конце ноября. Тогда он объяснял, что решение об отключении было принято без согласования с областными властями и привело к сбою в работе систем оповещения населения об угрозе атаки беспилотников.

Степан Мельчаков