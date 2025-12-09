В КХЛ хотят запретить переподписания контрактов с понижением зарплаты

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена ввести запрет на переподписание контрактов игроков с действующими соглашениями с понижением зарплаты. Об этом по итогам совещания руководителей клубов заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Морозов

«Мы хотим выработать систему, чтобы все работало единым механизмом, чтобы нельзя было не только расторгать, но и понижать контракт. Есть положение, что если игрок был на одностороннем контракте, его не могут переподписать на двусторонний»,— приводит слова господина Морозова пресс-служба КХЛ. Он сообщил, что сейчас среди клубов проводится голосование по вопросу переподписаний контрактов и их учета в потолке зарплат.

Также Алексей Морозов сообщил, что КХЛ приступила к разработке новой стратегии развития: «Обратились в клубы, чтобы они рассказали о своем видении, внесли предложения. Рассмотрим их — что нужно сделать, чтобы лига и клубы развивались в спортивном и коммерческом плане». Кроме того, совет директоров решил отложить вопрос возобновления драфта, подчеркнув, что лиге интереснее «сделать движение молодых игроков внутри КХЛ».

Кроме того, президент КХЛ сказал журналистам, что лига «не видит ничего страшного» в возвращении пива на арены. «Болельщик вправе после работы или в выходной прийти и выпить пиво на стадионе, если это в разумных пределах. Мы только поддерживаем. Думаю, мы бы справились. У нас все контролируется, и эксцессов по поводу пива, думаю, у нас бы не происходило»,— отметил господин Морозов.

Таисия Орлова