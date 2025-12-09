В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 25,3%

В Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировано 48 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из которых 23,3 тыс. приходятся на Екатеринбург, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели на 25,3% превышают уровень прошлой недели и на 13,8% – средние многолетние значения.

Большинство заболевших – дети (67%). В рамках лабораторного мониторинга были обнаружены вирусы гриппа, COVID-19, риновирусов и аденовирусов. «В целом ситуация по заболеваемости расценивается как стандартная и характерная для циркуляции данных видов возбудителей»,— говорится в сообщении.

В предэпидсезон в регионе было сделано более 2,2 млн прививок. Охват населения составил 53,5% населения.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области было зафиксировано 38,4 тыс. случаев ОРВИ, из них 19 тыс. в Екатеринбурге. Ранее «Ъ-Урал» писал, что в торговых центрах Екатеринбурга завершилась вакцинация от гриппа. За полтора месяца медики привили около 3 тыс. жителей Свердловской области.

Полина Бабинцева