Зеленая территория на улице Верности в Петербурге станет «Парком Героев СВО»

Топонимическая комиссия поддержала присвоение безымянной зеленой территории на улице Верности названия «Парк Героев специальной военной операции». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Это предложение поступило от жителей и набрало наибольшее число голосов в опросе на моей странице ВКонтакте»,— говорится в посте главы города.

Также новое наименование получит Академия транспортных технологий. Ей присвоят имя Героя социалистического труда Ивана Георгиевича Зубкова, руководившего стройкой железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны во время Великой Отечественной войны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две безымянные улицы и проезд в поселке Парголово получили новые названия.

Артемий Чулков