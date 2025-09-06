Зеленая территория на улице Верности в Петербурге станет «Парком Героев СВО»
Топонимическая комиссия поддержала присвоение безымянной зеленой территории на улице Верности названия «Парк Героев специальной военной операции». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Фото: Telegram-канал Александра Беглова
«Это предложение поступило от жителей и набрало наибольшее число голосов в опросе на моей странице ВКонтакте»,— говорится в посте главы города.
Также новое наименование получит Академия транспортных технологий. Ей присвоят имя Героя социалистического труда Ивана Георгиевича Зубкова, руководившего стройкой железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны во время Великой Отечественной войны.
