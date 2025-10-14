Школе № 16 Василеостровского района присвоят имя погибшего бойца СВО

Имя Евгения Вашунина получит школа № 16 на Наличной улице. Первый командир Ленинградского полка погиб в ходе выполнения задач спецоперации, сообщил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Власти города поддержали идею об увековечивании памяти военнослужащего. Чиновники готовят документы для Топонимической комиссии. Господин Бельский поблагодарил губернатора Северной столицы Александра Беглова за это решение.

«Теперь имя настоящего офицера будет носить школа, которая сотрудничает с Военной академией МТО — вузом, где преподавал сам Вашунин. Это важный и глубоко символичный шаг»,— написал в личном Telegram-канале председатель городского парламента.

Татьяна Титаева