Госдума одобрила в I чтении запрет на исполнение решений иностранных судов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает исполнять постановления иностранных уголовных судов и международных судов в России. Изменения предлагают внести в закон «О судебной системе Российской Федерации».

Законопроект запрещает исполнять те судебные постановления, которые были наделены полномочиями без участия России. Также запрет накладывается на решение международных судебных органов, компетенции которых не основаны на международном договоре РФ или резолюции Совета безопасности ООН, предусмотренных главой VII Устава ООН. Она посвящена «Действиям в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии». Глава позволяет принимать военные и невоенные меры при угрозе миру, в том числе через призывы членов ООН вводить санкции.

В действующем законе утверждается, что обязательность постановлений международных судов и арбитражей в России определяется международными договорами РФ. Если поправки примут, Россия сможет, например, не исполнять приговоры Международного уголовного суда (МУС), сообщил «Ъ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков отметил, что инициатива носит скорее декларативный характер.

