Daily Telegraph рассказал о возможных сценариях США по свержению Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила три варианта военных действий для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет The Daily Telegraph. Газета отмечает, что они основаны на примерах смены режима в Иране и Ираке.

Первый сценарий связан с событиями в Панаме в 1989 году. Тогда американские войска окружили посольство Ватикана, где искал убежища панамский военачальник и глава страны Мануэль Норьега. В итоге он сдался, и его доставили для суда во Флориду. В материале отмечают, что такая стратегия связана с высадкой морского десанта на пляжи вблизи столицы Венесуэлы Каракаса или использованием вертолетов. Однако сложность плана заключается в том, что у США нет дружественных соседних стран, которые можно было бы использовать как плацдарм для вооруженного вторжения.

Второй вариант — использование дальнобойного оружия. Сосредоточенные в регионе военные силы говорят о том, что это основной план господина Трампа. Наиболее близкая историческая аналогия для этого сценария, отмечает газета, — это удары 2011 года по Ливии для свержения лидера страны Муаммара Каддафи. Однако в Венесуэле нет оппозиции, которая «ожидает прихода к власти», отмечает The Daily Telegraph.

Третий сценарий называется «Засылка шпионов». По данным газеты, США уже разместили разведчиков в Венесуэле. Историческим примером такому плану действий может послужить операция США и Великобритании против премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддыка в 1956 году. Однако эксперт издания отмечает, что нет никаких признаков того, что кто-то из сторонников господина Мадуро готов «свергнуть его изнутри».

С начала сентября армия США наносит удары по судам вблизи берегов Венесуэлы, которые, как утверждает Дональд Трамп, перевозят наркотики. Сегодня глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное Копье») против наркокартелей в Западном полушарии. Незадолго до его объявления США сконцентрировали крупнейшую военную группировку в Латинской Америке и Карибском бассейне со времен вторжения в Панаму в 1989 году.

