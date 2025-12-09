В результате налета БПЛА в Чебоксарах повреждено 15 домов

Все 14 пострадавших при налете БПЛА на Чебоксары находятся в стабильном состоянии, заявил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. По его словам, повреждения получили 15 домов.

Господин Артамонов рассказал, что в числе пострадавших — ребенок 2020 года рождения. Он уточнил, что часть людей от госпитализации отказалась, часть — находится в больницах, также «есть люди в хирургическом отделении».

Из 15 поврежденных зданий десять — жилые дома. «До вечера в основном пленкой постараемся закрыть все окна. И планово будут ставить полноценные рамы и стекла»,— сообщил вице-премьер журналистам (цитата по ТАСС).

Беспилотники атаковали Чебоксары сегодня утром. По данным властей, первый взрыв прогремел в 6:33 мск. В городе ограничивали движение на нескольких магистралях. Планируется ввести режим ЧС регионального уровня для ликвидации последствий атаки.