В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали несколько человек

Чебоксары подверглись атаке БПЛА. В результате есть пострадавшие, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Конкретное число он не назвал. По его словам, также повреждены несколько жилых домов.

Экстренные службы в городе работают в усиленном режиме. Временно ограничено движение на ряде магистралей, открыт пункт помощи в школе №20 по адресу улице Хузангая, 8.

«Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены»,— уточнил господин Николаев в Telegram.

Минобороны РФ об атаке БПЛА в Чувашии не сообщало. По данным ведомства, за ночь сбили 121 БПЛА над 12 российскими регионами.