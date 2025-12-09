До 14 увеличилось число пострадавших в Чувашии при атаке БПЛА

Число пострадавших от утреннего налета беспилотников на Чебоксары увеличилось до 14. Среди них есть один ребенок. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале. Пострадавшим оказывают медпомощь.

На месте падения обломков продолжают работать экстренные службы. В одном из образовательных учреждений организован пункт временного размещения, сообщил господин Степанов. «На месте работают психологи и медицинские специалисты. Жители постепенно возвращаются в свои квартиры»,— уточнил вице-премьер.

Сегодня Владимир Степанов и глава Чувашии Олег Николаев сообщили об атаке ВСУ на Чебоксары. Были повреждены несколько жилых домов. В городе ограничивали движение на нескольких магистралях. Минобороны России не упоминала в сводке налет БПЛА в Чувашии. По данным министерства, за ночь сбили 121 БПЛА над 12 российскими регионами.