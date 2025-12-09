Первый в УрФО центр реставрации редких книг открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на базе Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского открыли первый в Уральском федеральном округе (УрФО) центр по реставрации редких и ценных книг. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 3 Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

По его словам, проект начался еще в 2003 году, когда в библиотеке был образован отдел консервации и реставрации фондов. В ходе модернизации площадь реставрационных мастерских и лабораторий увеличена почти в три раза, было закуплено новое высокотехнологичное оборудование.

Глава региона подчеркнул, что в первую очередь в центре будут заниматься реставрацией фонда библиотеки имени Белинского, который насчитывает около 2,3 млн единиц хранения, включая 250 тыс. рукописных книг и редких изданий.

Напомним, в 2026 году Екатеринбург станет библиотечной столицей России и примет всероссийский библиотечный конгресс. В первый раз мероприятие проходило в столице Среднего Урала в 2006 году. На его проведение власти направят 10 млн руб. из бюджета города и 24 млн руб. из казны Свердловской области.

Полина Бабинцева