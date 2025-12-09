Генпрокурор Гуцан отметил рост числа коррупционных преступлений в 2025 году

С начала 2025 года в России зарегистрировали более 36 тыс. уголовных дел коррупционной направленности. При этом в среднем на протяжении последних пяти лет количество таких преступлений составляло около 35 тыс., отметил генпрокурор Александр Гуцан в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор Александр Гуцан (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Генпрокурор Александр Гуцан (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Большинство дел связаны со взяточничеством и коммерческим подкупом, мошенничеством, растратой, а также злоупотреблением и превышением полномочий. Всего по ним привлекли к ответственности порядка 17 тыс. человек. За первое полугодие 2025 года на скамью подсудимых отправили более 670 участников организованных групп или преступных сообществ.

Господин Гуцан рассказал, что около 60% от всех коррупционных преступлений составляют взятки. Их средняя сумма достигает 1 млн руб. При этом предметом взятки «служит все то, что на текущий момент пользуется спросом». «В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса»,— сказал глава надзорного ведомства.

Помимо роста коррупционных преступлений, генпрокурор рассказал о росте числа увольнений чиновников по причине утраты доверия. По его словам, с начала года с этой формулировкой уволили более 700 государственных служащих.

Никита Черненко