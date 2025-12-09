Генпрокурор Гуцан: более 700 госслужащих уволили из-за утраты доверия с начала года

Генпрокурор России Александр Гуцан рассказал о ежегодном росте числа увольнений госслужащих в связи с утратой доверия. Так, с начала 2025 года по этой причине уволили более 700 чиновников. Об этом глава надзорного ведомства рассказал в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор России Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Генпрокурор России Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Гуцан рассказал, что 200 должностных лиц пытались уйти безнаказанными и покидали посты, не дожидаясь окончания антикоррупционной проверки кадровых служб. При этом у чиновников в причине увольнения указывались не связанные с утратой доверия формулировки. В этих случаях проверки завершали прокуроры и после обращения в суды у недобросовестных госработников изменяли причины увольнения.

Александр Гуцан отметил, что сведения о таких госслужащих вносятся в открытый перечень уволенных в связи с утратой доверия. По его словам, сейчас перечень носит информационно-воспитательный характер, однако прокуратура прорабатывает санкции для попавших в список. В частности, чиновникам запретят на определенный срок становиться заместителями по должностям, с которых их уволили.

Никита Черненко