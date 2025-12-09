Песков: пока нет понимания, на какой срок повысят НДС

Решение увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% обосновано и необходимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, четкого понимания, как долго ставка будет держаться на таком уровне, пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, конечно. Сейчас это решение, которое принято, оно обосновано, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны»,— сказал господин Песков журналистам.

8 декабря на заседании Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временным. С помощью такой меры правительство России сможет «честнее, прямее и надежнее» пополнить бюджет страны, сказал господин Путин.

В конце ноября президент подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Товары, на которые сохраняется льготная ставка: продукты питания, лекарства, медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.