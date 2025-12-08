Путин: повышение НДС до 22%, надеюсь, будет временным

Президент России Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам выразил надежду, что повышение налога на добавленную стоимость до 22% в 2026 году будет временным.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«Когда коллеги — и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно — решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).

В конце ноября президент подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Товары, на которые сохраняется льготная ставка: продукты питания, лекарства, медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.