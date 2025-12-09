Разбившийся Ан-22 эксплуатировался более 50 лет

Военно-транспортный самолет Ан-22, потерпевший крушение в Ивановской области, эксплуатировался более 50 лет, и, скорее всего, разбился из-за технической неисправности, сообщил источник «Ъ».

Самолет упал в Фурмановском районе неподалеку от Уводьского водохранилища. На борту Ан-22 были семь человек — пять членов экипажа и два пассажира. По словам источника «Ъ», все они погибли.

На место крушения вылетела поисково-спасательная команда. Источник сообщил, что поиском тел членов экипажа и пассажиров, а также бортовых самописцев будут заниматься водолазы.

По данным Минобороны, упавший самолет выполнял облет после ремонта. Ан-22 — самый большой турбовинтовой самолет в мире. Серия эксплуатировалась до лета 2024 года. Разбившийся борт был последним Ан-22 из находившихся в эксплуатации в России.

