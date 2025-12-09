Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ за девять месяцев упала почти втрое

За январь-сентябрь чистая прибыль «Роснефти» (MOEX: ROSN) по РСБУ составила 132 млрд руб. Это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее (389 млрд руб.), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Выручка снизилась на 14,2%, до 6,02 трлн руб., себестоимость — на 16,5%, до 4,7 трлн руб. Расходы на разведку и оценку запасов нефти и газа были на уровне 2,8 млрд руб., что сопоставимо с прошлым годом. Валовая прибыль снизилась на 5%, до 1,3 трлн руб.

Прибыль от продаж составила 723,8 млрд руб. по сравнению с 864,8 млрд руб. годом ранее. За отчетный период «Роснефть» получила убыток до налогообложения в размере 8,9 млрд руб. по сравнению с 384 млн руб. прибыли в прошлом году.

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, по МСФО за девять месяцев сократилась на 70,1% год к году, до 277 млрд руб. Выручка компании снизилась на 17,8%, до 6,28 трлн руб. В ноябре совет директоров «Роснефти» по результатам девяти месяцев рекомендовал выплатить дивиденды в 11,56 руб. на акцию.