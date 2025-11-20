Совет директоров «Роснефти» рекомендовал промежуточные дивиденды

Совет директоров «Роснефти» (MOEX: ROSN) по результатам девяти месяцев 2025 года рекомендовал выплатить дивиденды в 11,56 руб. на одну размещенную акцию, следует из сообщения компании.

«Роснефть» назначила 12 января 2026 года датой, на которую определяются лица для выплаты дивидендов. На выплату дивидендов совет директоров рекомендовал направить не менее 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, по итогам работы за первое полугодие 2025-го.

С 2022 года «Роснефть» формально выплачивает промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев, однако их расчет ведется исходя из финансового результата по МСФО за первое полугодие — акционеры получают 50% этой прибыли. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 245 млрд руб., что на 68,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.