Госдума приняла закон о правовом статусе Российского Красного Креста

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о правовом статусе Российского Красного Креста (РКК). Закон в том числе закрепляет право РКК участвовать в спасении людей, восстановлении объектов после ЧС и оказании помощи населению. Власти будут обязаны помогать организации, а также обеспечивать защиту ее названия и эмблемы от мошенников, следует из поправок.

Правительство разработало проект закона о правовом положении РКК по поручению президента в 2024 году. На рассмотрение в Госдуму его внесли в мае 2025 года. Документ стал первым в России случаем, когда деятельность некоммерческой организации (НКО) регулируется отдельным документом федерального уровня.

Сейчас работа всех общественных объединений, созданных по инициативе граждан (за исключением религиозных организаций), регулируется законом «Об общественных организациях». Правовой статус РКК в законодательстве РФ сегодня не определен, что создает для его деятельности «дополнительные трудности и не соответствует сложившейся по данному вопросу мировой практике», поясняли «Ъ» в Минздраве — разработчике поправок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российский Красный Крест подводят под закон».

Полина Мотызлевская