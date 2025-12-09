Госдума продлила действие параллельного импорта и других антисанкционных мер

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении на 2026 год специального антисанкционного регулирования в экономике. В число его мер входит параллельный импорт, с помощью которого правительство намерено снизить негативное влияние санкций стран Запада на российскую экономику.

Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, производителя или дилера. Он действует в России с мая 2022 года. Его продление поможет «осуществить насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами», отмечается в документе.

27 ноября Минпромторг опубликовал обновленный список товаров, которые разрешено ввозить в РФ по схеме параллельного импорта. Закон продлевает право правительства формировать перечень таких товаров еще на год. Речь в инициативе идет о продукции, на которую не распространяются отдельные положения Гражданского кодекса о защите интеллектуальной собственности и товарных знаков.

Закон также продлевает на 2026 год право правительства регулировать сроки вступления в силу нормативных актов, направленных на то, чтобы снизить негативные последствия экономических санкций для экономики России. Сохраняются также специальные нормы для оборота лекарств и медицинских изделий, порядок организации и осуществления государственного контроля.