Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров параллельного импорта

Минпромторг России обновил список товаров, которые разрешено ввозить в страну по схеме параллельного импорта. Приказ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В новом варианте перечня больше не значатся краски и печатная техника Ricoh, средства для ухода за полостью рта Biorepair, электробритвы Braun, приемники Trimble, игрушки Spin Master, продукция брендов Torneo, Oral-B, Amazone и других. При этом в обновленный список Минпромторг включил медицинские изделия A&D. Некоторые изменения начинают действовать сразу после опубликования приказа. Другие положения вступят в силу через полгода.

В марте 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает параллельный импорт в страну по отдельным видам продукции. В соответствии с ним ввозить такие товары можно без разрешения от правообладателя, производителя или дилера.