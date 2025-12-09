Бывшему зампрокурора Белгородской области продлили арест в СИЗО

Басманный райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Это следует из картотеки дел.

Господина Смирнова задержали в октябре. Суть его уголовного дела не раскрывалась. После задержания он был уволен из органов прокуратуры и заключен под стражу на два месяца. Как пишут РИА «Новости», срок ареста по ходатайству следствия продлили до 10 марта.

В облпрокуратуре рассказывали, что господину Смирнову вменяется совершение «коррупционного преступления». По данным «Ъ-Черноземье», события уголовного дела касаются его работы на предыдущем месте. В прокуратуре Белгородской области Дмитрий Смирнов отслужил меньше трех недель. До этого он три года был Всеволожским городским прокурором Ленинградской области.

Сергей Толмачев