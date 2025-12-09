Не все будут в сборе

Проект документа об инфраструктурном сборе с инвесторов, которые возводят объекты в Сочи, планируют утвердить до конца этого года. Инициатива направлена на развитие городской инфраструктуры, которая испытывает повышенную нагрузку из-за активности застройщиков. Власти уверяют, что платеж будет добровольным, однако эксперты высказываются о его внедрении неоднозначно.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Проект постановления об инфраструктурном сборе с инвесторов, строящих коммерческие объекты в Сочи, планируют утвердить в текущем году. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил директор департамента инвестиций администрации города Герман Корелов. В октябре этого года мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что проект документа проходит «все необходимые согласования».

Инвестиционный портфель Сочи включает в себя 60 проектов на общую сумму 650,4 млрд руб. Около 73% от совокупного количества инвестпроектов приходится на сферу гостеприимства и санаторно-курортную отрасль (см. «Ъ-Сочи» от 15 ноября).

«Активное строительство новых объектов санаторно-курортной отрасли, жилых комплексов и иных сооружений увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру. Чтобы рост числа жителей и туристов не привел к ухудшению качества жизни, необходимо своевременно развивать коммунальные и социальные объекты. Для этого видим необходимость в разработке механизма так называемого инфраструктурного сбора»,— цитировала Андрея Прошунина пресс-служба администрации города.

Средства от сбора планируют направлять на строительство и модернизацию дорог, инженерных сетей, школ, детских садов и зон отдыха. Механизм основан на добровольном участии инвесторов в развитии инфраструктуры Сочи и носит рекомендательный характер, отметил Герман Корелов.

Размер платежа в перспективе может зависеть от индивидуальных характеристик каждого проекта: типа объекта, его площади и местоположения, а также от сопутствующей инфраструктуры. При расчете планируется учитывать градостроительную ценность территории, вид права инвестора на земельные участки, рельеф местности, оползневые процессы, дефициты инженерной, социальной и транспортной инфраструктур.

«В проекте правового акта администрация Сочи опирается на индивидуальный подход с учетом особенностей города и существующей практики градостроительства»,— сообщил господин Корелов. Он обратил внимание на то, что опыт по внедрению инфраструктурных платежей есть в Перми, Москве, Санкт-Петербурге и Саратовской области. За границей установление таких взносов имеет положительную практику, добавили в мэрии.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко говорит, что внедрение инфраструктурного сбора в Сочи — «палка о двух концах». «С одной стороны, это попытка цивилизованно решить наболевшую проблему развития инфраструктуры за счет тех, кто ее нагружает. С другой — риск, который заключается в деталях реализации. Успех внедрения платежа будет полностью зависеть от того, насколько администрации Сочи удастся сохранить реальный диалог и партнерство с инвесторами, а также обеспечить максимальную прозрачность расчета и расходования средств»,— разъясняет эксперт.

Председатель сочинского отделения «Опоры России» Маргарита Волянская считает инициативу по внедрению сбора «неплохой» и «крайне нужной». «Сочи практически исчерпал свой строительный потенциал. Особенности ландшафта и дефицит земельных ресурсов требуют вдумчивого и системного подхода. Но в России добровольный характер исполняется сложно», — говорит госпожа Волянская. По мнению спикера, проект покажет свою эффективность только тогда, когда станет обязательным и будет взиматься на «адекватных условиях», для определения которых нужна «конкретная информация по системе взносов».

Андрей Куценко