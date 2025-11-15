Инвестиции помогут создать 25 тысяч рабочих мест в Сочи

Сочи продолжает развивать статус одного из ведущих туристических центров России, объединяя федеральную поддержку и частные инвестиции. По данным мэра города Андрея Георгиевича, инвестиционный портфель Сочи включает 60 проектов общей стоимостью 650,4 млрд рублей. Их реализация создаст около 25 тыс. новых рабочих мест, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин на встрече с представителями региональный СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Наибольшая часть средств, порядка 73%, направлена на развитие индустрии гостеприимства и санаторно-курортного сектора. В 2025 году в городе открылись премиальные объекты, включая пятизвездочный «Гранд Каскад», Marine Garden Sochi Hotels & Spa 5* в Хосте и пансионат «Кристалл» на 350 номеров. Сейчас ведется строительство санаториев «Волна», «Известия», «Медвежий Угол», гостиниц «Приморская», «Алеан Спутник Фемели», отеля сети «Лотте» у пляжа «Ривьера» и масштабного проекта «Поляна ПИК» в Красной Поляне.

Город предъявляет инвесторам требования комплексного подхода: строительство новых объектов сопровождается прокладкой дорог, инженерных сетей и благоустройством прилегающих территорий. Эти мероприятия реализуются в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), по которому уже заключено семь договоров. Также прорабатывается введение инфраструктурного сбора, который позволит инвесторам участвовать в развитии городской инфраструктуры в регламентированном порядке.

Социальная инфраструктура остается приоритетом для городских властей. В 2025 году открыты детские сады на Северной Бытхе (300 мест) и в Кудепсте (550 мест), а также блок начальной школы в микрорайоне Голубые Дали. В стадии строительства находятся четыре школы, два детских сада, плавательный бассейн и объекты программы расселения из ветхого жилья. За последние десять лет в Сочи построено 16 детских садов и 12 школ на 10 тыс. мест.

Транспортная инфраструктура города также активно модернизируется. Ведется строительство Обхода Адлера, реконструкция Сухумского и Новороссийского шоссе, а также благоустройство центральной набережной с созданием новых рекреационных зон и общественных пространств.

Сочи расширяет международное сотрудничество. Среди приоритетных направлений — Минск и страны Персидского залива, с которыми поддерживается регулярное авиасообщение. За девять месяцев 2025 года международный турпоток в городе увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом.

Важное внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. В городе установлено более 75 элементов доступности, благоустроено более 42 км береговой линии с единым дизайном пляжного оборудования и объектов сервиса.

Реализация инвестиционного портфеля, отметил мэр, позволит не только укрепить позиции Сочи как федерального курорта, но и повысить качество жизни жителей, обеспечивая современную социальную и туристическую инфраструктуру.

Мария Удовик