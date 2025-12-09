Сийярто: оператор «Турецкого потока» переедет в Венгрию

Компания-оператор газопровода «Турецкий поток» переезжает из Нидерландов в Венгрию, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, работу принадлежащего «Газпрому» South Stream Transport (SST) санкции не ограничивают.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, управляющей газопроводом "Турецкий поток". А теперь хорошие новости: начался ее переезд из Нидерландов в Венгрию»,— написал министр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Накануне стало известно, что суд Амстердама арестовал активы SST. Решение вынесли по требованию энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго». Компанию также обязали возместить ДТЭК судебные расходы на сумму €1999.

«Ъ» узнал, что в мае Высокий суд Лондона разрешил России временно не выплачивать $207,8 млн по решению Гаагского арбитража в пользу «ДТЭК Крымэнерго».

