Суд в Амстердаме арестовал активы оператора «Турецкого потока»

Окружной суд Амстердама арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport (SST; Нидерланды), принадлежащего «Газпрому». Решение вынесли по требованию энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго» украинца Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщают «Ведомости».

В ноябре 2023 года по требованию ДТЭК палата третейского суда в Гааге обязала Россию компенсировать компании господина Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) убытки от экспроприации крымских активов на сумму $207,8 млн. Москва решение оспорила.

В июле 2025-го окружной суд Амстердама наложил арест на активы SST на счетах в нидерландском ABN Amro Bank в обеспечение требований ДТЭК к России. В ДТЭК считают, что можно отождествить SST с государством. Адвокат SST назвал позицию украинской компании «не выдерживающей критики» и призвал снять арест.

В августе SST обратилась в амстердамский суд, но не смогла добиться удовлетворения требований. В числе аргументов суд назвал тот факт, что SST не доказала, что арест представляет собой серьезную проблему для нее. SST обязали возместить ДТЭК €1999 расходов на процесс.

Как выяснил «Ъ», в мае Высокий суд Лондона разрешил России временно не выплачивать $207,8 млн по решению Гаагского арбитража в пользу украинского «ДТЭК Крымэнерго». Исполнение решения приостановлено до рассмотрения апелляции РФ в Гааге.

Подробности — в материале «Ъ» «Отсрочка по-английски».