На Кубани выявили зараженные мандарины при импорте нового урожая

В Краснодарском крае зафиксированы первые случаи заражения импортных мандаринов нового урожая. Каждая партия цитрусовых проходит обязательный карантинный контроль при въезде в Россию. Информация следует из данных регионального управления Россельхознадзор

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По состоянию на 3 декабря через автомобильный пункт пропуска в Адлере досмотрено около 15,7 тыс. т подкарантинной импортной продукции, из них 12,7 тыс. т составили мандарины.

Специалисты обнаружили в ряде партий два вида карантинных вредителей — коричневого мраморного клопа и западного цветочного трипса. Лаборатория подтвердила их наличие.

Восемь зараженных партий не прошли контроль и были возвращены поставщикам.

Анна Гречко