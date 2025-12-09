Минфин расширил условия дальневосточной и арктической ипотеки

Дальневосточную и арктическую ипотеку можно использовать на вторичном рынке жилья, подтвердил Минфин. Он также распространил льготную программу на семьи с детьми, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Для таких семей сняли возрастное ограничение.

Условия льготной программы расширили по поручению президента, уточняется в пресс-релизе министерства. Также льготную ипотеку теперь могут оформить все работники государственных или муниципальных образовательных организаций в Дальневосточном федеральном округе и на сухопутных территориях Арктической зоны. Для них сняты ограничения по должности, возрасту и семейному положению.

«Принятые изменения помогут решить жилищный вопрос семьям, которые уже проживают в регионе или только задумываются о переезде»,— прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов. Он рассчитывает, что расширение программы также поможет привлечению на Дальний Восток молодых квалифицированных специалистов.

Владимир Путин в начале ноября распорядился изменить условия дальневосточной и арктической ипотеки. Поправки было поручено подготовить и утвердить до 1 декабря. Минвостокразвития считает, что расширение программы важно для населенных пунктов, где не строят новое жилье.