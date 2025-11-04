Путин поручил кабмину расширить программу Дальневосточной и арктической ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в условия программ «Дальневосточная и арктическая ипотека». Соответствующие поправки должны быть подготовлены и утверждены до 1 декабря 2025 года, сообщается на официальном сайте Кремля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, действие льготных ипотек расширят на новые категории граждан и виды жилья. Во-первых, в программу включат семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. При этом для этой категории заемщиков отменяется возрастное ограничение.

Во-вторых, ипотечные льготы будут предоставляться на покупку жилья на вторичном рынке в населенных пунктах, где на отчетную дату либо отсутствует строительство многоквартирных домов, либо возводится не более двух таких зданий. Данные о строительстве будут браться из единой информационной системы жилищного строительства, при этом к приобретаемому жилью на «вторичке» предъявят дополнительные требования по году постройки и состоянию дома.

Кроме того, программа расширится на работников государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны России. Для них будут сняты ограничения по должности, возрасту и семейному положению.