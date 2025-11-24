Дальневосточную и арктическую ипотеку расширят на вторичный рынок

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на вторичный рынок жилья. Власти намерены внести изменения в программы в первом квартале 2026 года.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда» – заявил господин Чекунков (цитата по ТАСС). Он считает, что расширение программы также важно для населенных пунктов, где не строят новое жилье. А «таких пунктов довольно много», добавил министр.

В начале ноября Владимир Путин распорядился изменить условия дальневосточной и арктической ипотеки. Поправки было поручено подготовить и утвердить до 1 декабря.