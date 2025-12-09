Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, что власти Украины и их «сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов» разработали схему поставок стране боеприпасов. Она предполагает, что артиллерийские боеприпасы ВСУ будут поставлять «по многократно завышенным ценам» через польскую компанию PHU LECHMAR.

По данным СВР, фирма закупит боеприпасы в странах Восточной Европы и Глобального Юга по цене до $1 тыс. за единицу. После этого якобы планируется поменять маркировку и поставить товар украинцам под видом польской продукции по $5 тыс. за штуку. Оплачивать поставки будут в том числе Великобритания, Германия, Франция, Дания и Норвегия. СВР уверяет, что схема предполагает «финансовый откат» должностным лицам указанных стран.

СВР напоминает, что PHU LECHMAR ранее подозревали в причастности к выводу за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной силовым ведомствам Украины. К услугам этой фирмы якобы обращались лица, аффилированные в том числе с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, подавшим в отставку после коррупционного скандала. СВР считает, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского боятся, что урегулирование военного конфликта сделает «нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне».

В ноябре премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что вскрывшиеся факты коррупции негативно влияют на желание Запада продолжать поддержку Украины. Тем не менее европейские союзники США готовятся увеличить помощь Киеву и усилить давление на Россию, добиваясь участия в российско-американских переговорах по украинскому урегулированию.

