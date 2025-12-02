Европа по-киевски

Европейские союзники США готовятся увеличить помощь Киеву и усилить давление на Россию, добиваясь участия в российско-американских переговорах по украинскому урегулированию. Накануне визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву руководство ЕС пообещало согласовать новую схему финансирования Украины, которая должна быть утверждена на саммите блока 18–19 декабря. Однако бросив вызов миротворческим усилиям Вашингтона, Брюссель столкнулся с растущим сопротивлением идее конфискации российских активов внутри самой Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Возобновление российско-американского диалога, который был поставлен на паузу после саммита в Анкоридже, вызвало резкий всплеск активности европейских союзников Вашингтона. Накануне визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа обсуждение стратегии ЕС по украинскому кризису с участием ведущих европейских политиков прошло сразу на двух площадках — в Париже и Брюсселе.

В первой столице президент Франции Эмманюэль Макрон уже второй раз за последние две недели принял украинского президента Владимира Зеленского, в ходе встречи оба лидера созвонились с главами Еврокомиссии и Европейского совета Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте и премьером Великобритании Киром Стармером. Еще одним участником онлайн-совещания стал Стивен Уиткофф.

«Состоялась хорошая дискуссия с Зеленским, который встречался с президентом Макроном и европейскими лидерами. Мы продолжаем нашу работу по удовлетворению финансовых потребностей Украины. Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе»,— написала по итогам Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

В свою очередь, хозяин встречи президент Макрон сообщил, что «в ближайшие недели давление на Россию будет усилено».

Он также поспешил заверить, что США и Россия не смогут ни о чем договориться по Украине без участия Европы, косвенно поставив под сомнение миссию Уиткоффа в Москве. «В том, что касается вопроса о замороженных российских активах, гарантиях безопасности, вступления Украины в ЕС, то это можно решить только за общим столом переговоров с европейцами»,— предупредил Эмманюэль Макрон, добавив, что настал момент, «который может сыграть решающую роль в будущем мира на Украине и безопасности в Европе».

Еще одно громкое заявление французского президента касалось коррупционного скандала на Украине. Комментируя отставку главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака, французский лидер не только отказался критиковать Украину, но и выразил полную политическую поддержку украинскому руководству. «Заключается ли наша роль в том, чтобы поучать Украину? Вообще-то нет, поскольку скандалы такого рода могут случиться и у нас»,— заявил Макрон. «Компетентные органы были созданы и укреплены. И они сделали свою работу»,— добавил он.

Необходимость усиления поддержки Украины обсуждали и в Брюсселе, где под председательством главы европейской дипломатии Каи Каллас собрался Совет ЕС по иностранным делам в формате министров обороны. В его работе также приняли участие министр обороны Украины Денис Шмыгаль и заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская.

По его итогам глава европейской дипломатии выразила свои претензии к миротворческим усилиям администрации США еще более определенно, нежели это сделал президент Макрон.

«Я боюсь, что все давление будет оказано на более слабую сторону, потому что это самый простой способ остановить эту войну, но это не в чьих-либо интересах. Это не в интересах Украины, не в интересах Европы, не в интересах Европейского союза, а также не в интересах глобальной безопасности в целом»,— заявила Кая Каллас.

Напомнив, что «ЕС уже предоставил поддержку Украине в €187 млрд — больше, чем кто бы то ни было другой», Кая Каллас призвала и дальше наращивать финансирование Киева. По ее мысли, чем больше денег будет потрачено на страну, тем сильнее она будет на поле боя, а «чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она окажется за столом переговоров». «Мы не намерены уходить с саммита в декабре без результата для финансирования Украины»,— заверила она.

Между тем с приближением саммита лидеров ЕС 18–19 декабря спор о том, по какой схеме должно осуществляться финансирование Украины, становится все более ожесточенным, учитывая, что на кону находятся сотни миллиардов евро, а участие в будущих схемах чревато огромными политическими, экономическими и репутационными рисками.

Еврокомиссия не оставляет попыток добиться согласия стран ЕС на использование замороженных российских активов. Речь идет о сумме от €185 млрд до €210 млрд в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта.

Львиная доля этих средств заморожена на площадке Euroclear в Бельгии, в случае реализации схемы ЕС главная ответственность автоматически ляжет на эту страну, что категорически не устраивает ее руководство.

«Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна,— это классический общеевропейский заем. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков. Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы»,— написал в соцсети X глава МИД Бельгии Максим Прево, отвергнув требования руководства ЕС.

Идея европейской бюрократии по конфискации российских активов не находит поддержки и у ряда других европейских стран. «Это нелегальная конфискация, которая столкнется с огромной проблемой с арбитражами и ответом со стороны России»,— предупредил, в частности, премьер Словакии Роберт Фицо. Схожую мысль озвучила и министр обороны Австрии Клаудия Таннер: «Это будет очень непросто, в особенности с юридической точки зрения. Переговоры еще идут, но мы здесь проявляем сдержанность». «Бельгия говорит очень прямо: если в будущем будут отменены санкции и Россия выиграет в международном арбитраже, добившись возвращения этих денег, то кто будет должен возвратить эти деньги? Бельгия. И отсюда возникают опасения»,— согласился с обоснованностью бельгийских возражений и замглавы МИД Польши Цезари Немчицкий.

«Россия и США уже давно бы достигли соглашения по мирному урегулированию на Украине, если бы не вмешательство европейских стран»,— отмечает газета The Wall Street Journal. Издание цитирует французского дипломата, признавшего, что Европа «находится в одиночестве», так как Вашингтон от нее дистанцируется, и это означает, что европейцам необходимо больше надеяться на самих себя.

Сергей Строкань