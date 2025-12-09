В Екатеринбурге простятся с фотографом Аскаром Кабжаном

Умер известный фотограф из Екатеринбурга Аскар Кабжан, передает «Уралинформбюро». Несколько дней он провел в реанимации ГКБ №40 — причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аскар Кабжан закончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию (УрГАХА) в 1998 году — учился на специалиста по фотодизайну и дизайну рекламы. С начала 90-х работал в рекламных агентствах, где занимался разработкой фирменного стиля и проектами наружной рекламы, а также осуществлял рекламную и техническую фотосъемку, работал в полиграфических компаниях, организовывал фотовыставки.

Ирина Пичурина