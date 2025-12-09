Посты в соцсетях довели до бессонницы

Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать иск блогера и политического обозревателя Сергея Брекотина о защите чести и достоинства к кандидату в президенты в 2024 году, блогеру из Екатеринбурга Раде Русских, передает корреспондент «Ъ-Урал». Блогер требует взыскать с госпожи Русских 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из иска о защите чести и достоинства, Рада Русских распространила в социальных сетях сведения, порочащие его честь и достоинство, а также деловую репутацию. А именно — она назвала его «дебилом». Это вызвало у блогера «душевно-нравственные страдания» и у него развилась бессонница. Сторона ответчика на суде утверждала, что сам истец обильно использует оскорбления в своих публикациях — поэтому Рада Русских лишь имитировала стиль комментариев Брекотина.

С исковыми требованиями ответчик не согласен, аргументируя это тем, что сказанные публично слова были лишь личным мнением. Поэтому следует уменьшить сумму исковых требований с 1 млн руб. до 5 тыс. руб. В тоже время ответчик согласен с тем, что высказывание было публичным.

Отметим, конфликт между Радой Русских и Сергеем Брекотиным длится несколько месяцев. В своем Telegram-канале Брекотин подробно описывал, зачем он обратился к силовым структурам с требованием проверить Раду Русских — соответствующие заявления были ранее поданы в прокуратуру и МВД. Помимо этого, он требовал отменить костюмированную вечеринку «Вампирский бал», которую организовывала Русских в ее кафе Gedonist, находящемся в Санкт-Петербурге.

Члены движения «Русская община» пришли 19 сентября в кафе «разгонять шабаш». «Толпа полуобнаженных людей, возможно, находившихся в измененном сознании»,— охарактеризовали мероприятие представители «Русской общины». Также участников назвали «любителями нетрадиционных ценностей».

На это событие отреагировал Брекотин. Отвечая на его сообщения, Рада Русских и применила слово «дебил». Сергей Брекотин в разговоре с «Ъ-Урал» отказался от комментариев по судебному иску. В судебном разбирательстве объявлен перерыв до 26 декабря.

Напомним, в отношении Рады Русских подан и другой иск, касающийся защиты деловой репутации. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, ее бизнес-партнер Мария Воскресенская подала 20 ноября иск с требованием о взыскании более 3,9 млн руб. Обоснованием для этого стала якобы недостоверная информация со стороны Рады Русских о «краже брендов» Воскресенской и ее «рейдерского захвата» бизнеса.

Согласно сервису Kartoteka.ru, Рада Русских и Мария Воскресенская ранее имели по 50% в ООО «Хайдон», чистая прибыль которого за 2024 год составила 10,6 млн руб.

Рада Русских владеет брендом косметики Rada Russkikh, является бьюти-коучем и профессиональным визажистом, увлекается магией и эзотерикой. О своих планах баллотироваться в президенты она заявила 13 декабря 2023 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала блогеру в регистрации — она сдала ЦИК лишь 476 подписей вместо необходимых для регистрации на выборах президента РФ 300 тыс.

Артем Путилов