Блогер подал в суд на кандидата в президенты Раду Русских

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступил иск блогера Сергея Брекотина к блогеру из Екатеринбурга, кандидату в президенты в 2024 году Раде Русских, сообщили в пресс-службе суда. Он потребовал взыскать с госпожи Русских 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Рада Русских

По словам Сергея Брекотина, Рада Русских распространила в социальных сетях сведения, порочащие его честь и достоинство, а также деловую репутацию.

Конфликт между блогерами начался два месяца назад: по данным ТАСС, Сергей Брекотин в заявлении к Генпрокуратуре РФ попросил проверить Раду Русских на ее причастность к пропаганде наркотиков, призывам совершать убийства и другим преступлениям. Кроме того, он потребовал отменить костюмированную вечеринку «Вампирский бал», которая была организована Радой Русских в ее кафе Gedonist в Санкт-Петербурге. 19 сентября на вечеринку пришли участники «Русской общины» с обвинениями в пропаганде нетрадиционных ценностей и в сатанизме (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ) — после этого сотрудники заведения вызвали полицию. Полицейские пообщались с Радой Русских и уехали, представители «Русской общины» также покинули кафе.

В своем Telegram-канале Сергей Брекотин отметил, что мероприятие проходило «в рамках дозволенного», а «Русскую общину» назвал инструментом давления на ее аудиторию и гостей и «официальных причин для преследования нет». В свою очередь, у себя в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Рада Русских сообщила, что ей пришел букет от представителей «Русской общины», заявив, что блогер натравил на нее представителей движения, «подставил, воспользовался их доверием».

Рада Русских владеет брендом косметики Rada Russkikh, является бьюти-коучем и профессиональным визажистом, а также увлекается магией и эзотерикой. О своих планах баллотироваться в президенты она объявила 13 декабря 2023 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала блогеру в регистрации — она сдала ЦИК только 476 подписей вместо необходимых для регистрации на выборах президента РФ 300 тыс.

Ирина Пичурина