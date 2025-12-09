Космонавт из ХМАО Сергей Рыжиков вернулся с МКС на Землю

С Международной космической станции (МКС) на Землю вернулся космонавт из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Сергей Рыжиков, сообщила пресс-служба Роскосмоса. На МКС он находился с апреля.

Сергей Рыжиков

Фото: НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина Сергей Рыжиков

Фото: НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» главы МКС вместе с российским космонавтом Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган в Казахстане сегодня в 8:04 (мск). «Утром корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!»,— сказано в сообщении.

Напомним, 5 августа Сергей Рыжиков возглавил МКС — в качестве командира он отвечал за выполнение программы полета, управление экипажем на российском и американском сегментах, выполнял другие обязанности. После возвращения командование будет передано другому космонавту.

Ирина Пичурина