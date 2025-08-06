Космонавт из Югры Сергей Рыжиков возглавил МКС

Международную космическую станцию (МКС) с 5 августа возглавил Сергей Рыжиков — космонавт Роскосмоса из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рыжиков

Фото: НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина Сергей Рыжиков

Фото: НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина

Командование ему передал японский астронавт JAXA Такуя Ониши. «Во время церемонии передачи командования вручается символический "ключ от станции" и происходит удар в рынду»,— сказано в сообщении.

В качестве командира господин Рыжиков должен отвечать за выполнение программы полета, управлять экипажем на российском и на американском сегментах, информировать центры управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции. Он пробудет главой МКС до своего возвращения в декабре.

Напомним, ранее Сергей Рыжиков стал командиром «Ракеты Победы», которую запустили с космодрома Байконур 8 апреля. В состав экипажа 73 длительной экспедиции на корабле «Союз МС-27» также вошли космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, на орбите они пробудут 245 суток.

Ирина Пичурина