«Ракету Победы» с космонавтом из Югры Сергеем Рыжиковым запустили с Байконура

Космонавт из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Сергей Рыжиков стал командиром «Ракеты Победы», которую запустили с космодрома Байконур 8 апреля, сообщили в полпредстве Уральского Федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рыжиков

Фото: НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина Сергей Рыжиков

Фото: НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина

Пуск посвятили к 80-летнию Победы в Великой Отечественной войне, на орбиту космонавты взяли копию Знамени Победы, которая вернется на Землю 20 апреля. Они также планируют записать поздравление ко Дню Победы. В состав экипажа 73 длительной экспедиции на корабле «Союз МС-27» также вошли космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, на орбите они пробудут 245 суток.

Сергей Рыжиков родился в Бугульме (Татарстан), в Нижневартовске (ХМАО-Югра) окончил школу и посещал клуб юных авиаторов «Крылья Самотлора», после чего поступил в летное училище в Оренбурге. В 2006 году был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки, в космос он уже летал в 2016 и 2020 годах.

По данным «Ъ», ожидается, что примерно в 12:04 мск «Союз МС-27» пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции. За время пребывания на орбите запланировано проведение 50 научных экспериментов. Помимо этого российские космонавты в октябре планируют дважды выйти в открытый космос. Астронавт NASA летит на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США.

Ирина Пичурина