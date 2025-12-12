Игра на выбывание

В Краснодарском крае количество субъектов малого и среднего бизнеса в 2025 году увеличилось на 4,3% и превысило 317 тыс. Однако, по наблюдениям экспертов, качественно деловая атмосфера в регионе меняется не в лучшую сторону: число недолговечных микрокомпаний растет, а малый бизнес находится на грани рентабельности. Среди главных вызовов 2025 года участники рынка назвали налоговую неопределенность, недоступность заемного финансирования, снижение покупательной способности, чрезвычайную ситуацию в Анапе, а также перебои с интернетом, логистикой и топливом.

По количеству МСП Краснодарский край занимает 4-е место в России, уступая Москве, Московской области и Санкт-Петербургу

На Кубани, по данным на октябрь 2025 года, работают 317,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С начала года их количество увеличилось на 13,2 тыс., или на 4,3%. Об этом Guide сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

«По количеству субъектов МСП Кубань продолжает лидировать в Южном федеральном округе (ЮФО). На их долю приходится 41% от всех субъектов малого и среднего бизнеса в округе. Среди российских регионов Краснодарский край по этому показателю занимает 4-е место, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу»,— рассказывают в ведомстве. По данным департамента, доля малого и среднего предпринимательства по итогам девяти месяцев 2025 года составляет 86,3% от всех хозяйствующих субъектов Кубани. Субъекты МСП присутствуют во всех сферах экономики Кубани, при этом традиционно наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса остается сфера торговли.

Согласно сведениям, полученным ведомством от Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, объем уплаченного налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) за 2024 год в крае составил 65,4 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года — 49,4 млрд руб. Размер налога на добавленную стоимость — 14,6 млрд руб. в текущем году.

«Выгодное геостратегическое положение, включающее ключевые транспортные артерии, порты черноморского побережья, взявшие на себя возросшую нагрузку, и статус всероссийской курортной жемчужины по-прежнему создают устойчивый поток людей, товаров и капитала. Именно этот базис долгое время позволял региону демонстрировать опережающие темпы роста. Однако в 2025 году эти преимущества уже не работают в автоматическом режиме. Время требует от бизнеса недюжинных усилий, стратегической гибкости и глубокого понимания изменившихся правил игры»,— отмечает управляющий партнер ООО «Прайвеси Групп», арбитражный управляющий Алексей Голубев.

Требуется сопровождение

По мне­­нию председателя Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэля Башмакова, официальная статистика прироста МСП создает ощущение развития, но реальная картина другая. Он говорит, что увеличивается количество микробизнесов и предпринимателей, вынужденных открывать ИП из-за отсутствия стабильности. «Это компании без сотрудников, капитала и стратегического горизонта. Их регистрируют, чтобы получить возможность работать на маркетплейсах; после увольнения; для разового проекта; из-за отсутствия вариантов трудоустройства. А вот закрываются те, кто много лет работал и создавал рабочие места, например, в сферах торговли и общепита. Эти компании не выдерживают роста издержек, налоговой неопределенности, конкуренции с импортом, проверок. По нашим оценкам, до 30% новых юрлиц закрываются в первый год работы; до 35% — в течение первых пяти лет; около 20% ИП — "спящие", фактически не работающие»,— рассказывает эксперт.

Одна из причин такой динамики, по словам Даниэля Башмакова,— отсутствие сопровождения. Начинающий предприниматель делает ошибки (при выборе ОКВЭДа, налогового режима, в отчетности), получает штрафы и закрывает дело.

«Именно поэтому мы предлагаем создать "островки поддержки" в ИФНС, которые будут сопровождать бизнес не только на этапе регистрации, но и на всех этапах деятельности: разъяснять требования, помогать при смене режимов, готовить ответы на запросы ФНС, исправлять ошибки, консультировать по взаимодействию с банками и госорганами»,— говорит собеседник «G».

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов отмечает, что на Кубани предпринимательство воспринимается как естественная часть регионального уклада. «Это выгодно отличает наш край от дотационных регионов. Здесь у людей традиционно выше деловая активность, готовность рисковать и пробовать новое. Однако официальная динамика МСП выглядит куда оптимистичнее, чем реальная жизнь бизнеса, и не учитывает тех, кто не смог закрепиться на рынке»,— считает эксперт.

По наблюдениям адвокатов «Правового статуса», большая часть новых ИП и микропредприятий регистрируется «под задачу»: грант, субсидию, небольшой контракт. «По нашим оценкам, около 30–40% таких проектов прекращают деятельность в первые 12–18 месяцев. Основные причины — отсутствие финансовой подушки, высокая стоимость заемных денег, кадровый дефицит и административные ошибки на старте. При этом активная часть МСП — особенно логистика, HoReCa, услуги и цифровые сервисы — продолжает расти, хотя и более осторожно. Именно эти предприниматели чаще обращаются к нам за сопровождением: корпоративным, договорным, судебным, защитой по экономическим и должностным делам, спорам с государственными органами и банками»,— рассказывает Алексей Иванов.

Год сжатия маржи

По мнению Даниэля Башмакова, 2025 год оказался для бизнеса Кубани одним из самых напряженных за последнее время. «Предприниматели вошли в него уже в условиях высокой ключевой ставки, роста цен на сырье и логистику, а затем столкнулись с неопределенностью вокруг налоговых изменений. Это создало атмосферу постоянного ожидания — бизнес работал не на развитие, а на удержание позиций: сокращал персонал, отказывался от расширений, резал маркетинговые бюджеты, откладывал инвестиции»,— рассказывает эксперт.

Глава предпринимательского объединения говорит, что 2025 год стал для бизнеса годом сжатия маржи. Даниэль Башмаков связывает это с рядом факторов. Он отмечает, что высокая ключевая ставка значительно снизила доступность заемных средств. Производства, общепит, розница, переработка — все отрасли, живущие на оборотном финансировании, столкнулись с падением рентабельности.

«Малые производства работали "в ноль", кофейни и пекарни — минус 10–15% маржи, мебель, металлоконструкции, пищевка — падение вплоть до критических уровней»,— рассказывает эксперт.

Обсуждение снижения порога с 60 до 10 млн руб. для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН), по словам собеседника «G», стало сигналом для того, чтобы заморозить расширения, сократить расходы, отказаться от ремонта и новых проектов. «Первое, что сокращают,— рекламные бюджеты и персонал, что ударило по маркетинговым агентствам и креативной индустрии. Только благодаря невероятным усилиям предпринимательских сообществ, включая "Опору России", удалось добиться замедления процесса снижения порога доходов. В 2026 году это будет 20 млн, в 2027-м — 15 млн, в 2028-м — 10 млн руб.»,— отмечает Даниэль Башмаков.

Также бизнес Краснодарского края ощутил падение покупательной способности. «Жители края экономят на кафе, стритфуде, бытовых услугах, товарах для дома. Торговые точки переходят на дешевое сырье, экономят на упаковке и обновлении оборудования»,— констатирует эксперт.

Сферы деятельности МСП Краснодарского края 35,6% — торговля

10,5% — транспортировка и хранение

9,2% — строительство

7,6% — операции с недвижимым имуществом

7% — бухучет, право, архитектура, реклама и пр.

5,5% — обрабатывающие производства

5% — гостиницы и общепит

4,3% — сельское хозяйство

20% — другие сферы По данным департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

Директор и собственник частной школы Schoolberry и детского развивающего центра «Киндеру» в Ейске Светлана Резниченко отмечает падение спроса на платное образование, включая изучение иностранных языков. «Многие объясняют это снижением доходов, проблемами в бизнесе: значительная часть родителей наших учеников — это собственники малого или среднего бизнеса. Некоторые семьи даже уехали из Ейска, и я знаю, что эта тенденция характерна для многих курортных городов региона. Наша выручка в 2025 году сократилась примерно на четверть»,— рассказывает предприниматель. Светлана Резниченко подчеркивает, что в этих условиях социальное предпринимательство особенно остро нуждается в господдержке.

Индивидуальный предприниматель (владелец веревочных парков и пунктов проката оборудования для спорта и отдыха в Краснодаре и на побережье в Туапсинском районе), председатель Краснодарского городского отделения «Опоры России» Станислав Домбровский отмечает, что бизнес в потребительской сфере столкнулся со снижением спроса на услуги при избытке предложения на рынке. «Сфера общепита, развлечений и отдыха стала высококонкурентной. Предыдущие 2023–2024 годы предприниматели значительно инвестировали в новые объекты общепита и услуг. ЧС в Анапе негативно отразилась на количестве отдыхающих в Туапсинском округе. Это стало неожиданностью для местных предпринимателей, думающих, что постоянные гости Анапы этим летом для отдыха выберут курортные поселки Туапсе и Сочи. Выручка в сравнении с прошлым годом в уже существовавших объектах сократилась на 5–15%. Но открытые в этом году новые точки увеличили доход, тем самым позволив компании остаться в "зеленой" зоне»,— рассказывает эксперт.

Даниэль Башмаков добавляет, что проблемы с мобильным интернетом (власти ввели ограничения в целях обеспечения безопасности жителей региона в условиях атак украинских БПЛА) ударили по онлайн-торговле, сервисам доставки, службам такси и многим другим, кто использовал в работе мобильный интернет.

Руководитель краснодарского мебельного салона «Полезный объем» Алла Макаренко рассказывает, что отсутствие мобильного интернета, особенно в вечернее время, негативно отразилось на деятельности компании. «Клиенты заявки в основном делают вечером, после рабочего дня, мы всегда оперативно отвечали. Сейчас время обслуживания удлинилось, все перешли на формат "я вам отправлю, а ответите, когда загрузится". То, что раньше можно было обсудить за один вечер, теперь растягивается на пару дней»,— рассказывает глава производства.

Даниэль Башмаков напоминает также о проблемах с топливом и логистикой. «Рост стоимости топлива на 12–15% ударил по доставке, аграриям, ритейлу; логистика стала дороже и медленнее. Например, логистика молочной продукции у мелких фермеров подорожала почти на треть. Каждый третий малый производственный цех в крае ушел в минус или закрылся»,— констатирует эксперт.

Алла Макаренко отмечает, что ЧС, связанная с разливом мазута в Черном море, закономерно сказалась на гостиничном бизнесе. “Ъ-Новороссийск”писал, что в Анапе в 2025 году не работало более половины средств размещения. Это в свою очередь сказалось на мебельной отрасли Краснодарского края. «Все предприятия, с которыми мы традиционно работали, оказались в режиме экономии под угрозой разорения. Это заставило нас искать новых клиентов. Мы вышли на московский рынок, что позволило не только сохранить, но и увеличить объем продаж»,— рассказывает владелица мебельного производства.

Индивидуальный предприниматель Дарья Анисимова (производитель оборудования для автомоек самообслуживания в Динском районе), аспирант КубГУ, ведет исследование предпринимательского выгорания в России.

«Результаты исследования, как и экономические показатели работы нашего производства, а также наших контрагентов, свидетельствуют о том, что 2025 год стал для бизнеса худшим за последние семь лет. Выручка растет мнимо, за счет обесценивания денег, объем продаж упал, бизнес в развитии практически замер»,— отмечает собеседница «G». Ко всем названным другими экспертами проблемам она добавляет неравную конкуренцию с китайскими поставщиками. «Политика маркетплейсов такова, что китайскому производителю выходить на российский рынок выгоднее, чем отечественному»,— говорит Дарья Анисимова.

В 2025 году предприниматели стали чаще обращаться к юристам за помощью в переговорах с арендодателями о снижении ставок, а также с целью оспаривания требований кредиторов, сокращения издержек и налоговой нагрузки

Юристы нарасхват

В 2025 году спрос со стороны бизнеса на юридические услуги вырос и трансформировался. Если раньше запросы к юридическим компаниям в основном касались регистрации сложных холдингов, сопровождения масштабных сделок по слияниям и поглощениям, выстраивания агрессивной налоговой оптимизации, то сегодня доминирующим трендом стала правовая поддержка оптимизации бизнеса, отмечает Алексей Голубев.

«На первый план вышли вопросы, связанные с глубокой реструктуризацией бизнеса: помощь в переговорах с арендодателями о снижении ставок, оценка договоров и контрагентов, оспаривание требований кредиторов, законные способы сокращения издержек и налоговой нагрузки. Бизнес ищет не возможности завоевать новый рынок, а инструменты для того, чтобы удержать на плаву свой собственный, сохранить костяк команды и основные активы в условиях резкого сжатия маржинальности и платежеспособного спроса»,— рассказывает арбитражный управляющий.

В юридической компании «Прайвеси Групп» количество обращений по поводу процедуры банкротства выросло год к году на 20%. По наблюдениям Алексея Голубева, наиболее уязвимыми в 2025 году оказались сектора, зависимые от покупательной способности: строительство и девелоперский бизнес, ритейл, логистические компании, а также часть агропромышленного комплекса, работающая на конечного потребителя и столкнувшаяся с ростом себестоимости.

Алексей Иванов говорит, что в адвокатском бюро «Правовой статус» в 2025 году количество обращений резко выросло по нескольким направлениям. Первое — уголовно-правовая защита бизнеса. «Экономические и должностные составы, активизация проверок, усиление внимания к персональной ответственности руководителей — предприниматели чаще сталкиваются с рисками, чем два-три года назад. Это видно не по отчетам, а по реальным вызовам в следственные органы и попыткам привлечь руководителей к субсидиарной ответственности, что делает практику одной из наиболее востребованных»,— поясняет адвокат.

Второе востребованное направление, по его словам,— арбитражные споры. Рост неплатежей стал системной проблемой. «Кассовые разрывы, цепочки долгов, срывы поставок — эти темы звучат в каждом втором обращении. Мы видим, как неплатежи приводят к дефициту оборотных средств и объективно повышают риск кассовых разрывов»,— констатирует Алексей Иванов.

Третье — банкротства, которые для многих компаний стали уже не «крайней мерой», как прежде, а инструментом урегулирования долговой нагрузки. «Новое направление, заметно выросшее в 2025 году,— защита собственников и бизнеса от притязаний государства по антикоррупционным искам. Это направление развивается особенно динамично. Мы видим существенное увеличение числа исков о взыскании ущерба в доход государства, требований о конфискации имущества, исков о "необоснованных активах", попыток привлечения собственников к расширенной имущественной ответственности»,— добавляет адвокат.

Краснодарский край, долгие годы по праву считавшийся одним из самых динамичных и инвестиционно привлекательных регионов России, в 2025 году проходит сложнейший экзамен на прочность и адаптивность, говорит Алексей Голубев. Сложившаяся макроэкономическая ситуация, волна трансформаций в логистических и производственных цепочках, а также изменение потребительского поведения сформировали принципиально новую деловую реальность. «Это мощный стимул к переосмыслению бизнес-моделей, поиску новых ниш и оздоровлению предпринимательского климата в долгосрочной перспективе.

Кризис выполняет и санитарную функцию, вымывая с рынка закредитованные и наименее эффективные компании»,— подчеркивает эксперт.

Он считает, что ближайшие перспективы кубанского бизнеса во многом определит способность самого предпринимательского сообщества к внутренней трансформации. «Мы уже видим первые ростки: рождаются новые ниши, связанные с импортозамещением, растет спрос на локальное производство, бизнес учится быть более гибким, цифровизированным и клиентоориентированным. Юридическая практика вслед за этим неизбежно будет эволюционировать к стратегическому сопровождению этих новых, более рациональных и устойчивых бизнес-моделей. Таким образом, 2025 год, несмотря на всю свою сложность, может стать не просто годом испытаний, но и точкой отсчета для нового, более зрелого и осознанного этапа в развитии кубанского предпринимательства»,— резюмирует Алексей Голубев.

Маргарита Синкевич