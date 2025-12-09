С середины декабря участок трассы М-7 в Башкирии будет платным

Ориентировочно с 12 декабря участок федеральной трассы М-7 «Волга» на обходе пяти населенных пунктов Дюртюлинского и Илишевского районов будет платным, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор», которая получила отрезок дороги в доверительное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Размер платы составит от минимальных 276,25 руб. (для автомобилей массой до 3,5 тонн со скидкой по программе лояльности) до 846 руб. (для многотонных прицепов, без учета скидки). В компании заявляют, что собранные средства будут использоваться для содержания дороги и обеспечения безопасности движения. Также деньги пойдут на будущие ремонты трассы во избежание использования бюджетных средств.

Кроме того, в «Автодоре» подчеркивают, что у водителей есть альтернативные маршруты через населенные пункты Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново, а также через север Башкирии — от Старого Байсарово до Дюртюлей.

Строительство 65-километрового обхода сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, начавшееся осенью 2022 года, являются частью проекта по продлению скоростной трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Генподрядчиком объекта было подмосковное АО «ДСК "Автобан"», которое по заказу ФКУ «Упрдор "Приуралье"» выполнило работы примерно за 57,2 млрд руб. Движение по участку открылось 22 декабря прошлого года.

Передачу участка трассы в управление «Автодору» анонсировал глава компании Вячеслав Петушенко в интервью “Ъ”. Помимо обхода населенных пунктов Башкирии, «Автодор» в ближайшее время начнет управлять обходами Набережных Челнов и Нижнекамска.

Подробнее о планах «Автодора» — в интервью “Ъ” «Главное, чтобы люди не пулей пролетели, а доехали живыми и невредимыми».

Идэль Гумеров