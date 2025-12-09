Организаторов нелегальной миграции в Серове отправили в колонию

В Серове (Свердловская область) суд вынес приговор по делу об организации незаконной миграции и эксплуатации иностранной рабочей силы, сообщили в пресс-службе судов региона. Четверо участников преступной схемы, действовавшей на полигоне ТБО, получили реальные сроки лишения свободы.

Их судили по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, группой лиц по предварительному сговору). Александр Шелепов признан организатором и получил 2 года 4 месяца колонии строгого режима. Андрей Шелепов, Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы приговорены к 1,5 годам колонии общего режима каждый.

Суд установил, что в период с 2013 по 2019 год бывший начальник полигона ТБО МП «Серовавтодор» Александр Шелепов организовал группу, в которую вошли его сын Андрей Шелепов, а также Дустмурод и Музафар Давлятмуродовы. Преступная схема заключалась в привлечении граждан Таджикистана к труду без оформления необходимых документов. Они искали иностранцев, нуждающихся в работе, осуществляли их фиктивную регистрацию в Екатеринбурге, обеспечивали жильем и работой на полигоне ТБО МП «Серовавтодор» без разрешительных документов. «Целью была нажива за счет эксплуатации дешевой и бесправной рабочей силы»,— сказано в сообщении.

Александр Шелепов предоставлял охраняемую территорию полигона для незаконных работ, контролировал доступ на объект, трудоустраивал и скрывал нелегальных рабочих от проверок. Музафар Давлятмуродов отвечал за привлечение рабочей силы и создание видимости легальности, организовывая фиктивную регистрацию иностранцев в Екатеринбурге — фактически они жили в Серове. Андрей Шелепов занимался логистикой и реализацией продукции, а также бытовым обустройством мигрантов. Дустмурод Давлятмуродов изначально работал на полигоне как нелегальный мигрант, а затем был вовлечен в деятельность по поиску и вербовке новых рабочих.

Мера пресечения всем осужденным изменена на заключение под стражу в зале суда. С них также взысканы от 63 до 149 тыс. руб. в счет возмещения расходов на оплату услуг государственных защитников и переводчика. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Ирина Пичурина