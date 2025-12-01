Путину доложили о начале операции по взятию Гуляйполя

Российская армия начала операцию по установлению контроля над городом Гуляйполе в Запорожской области. Об этом Владимиру Путину доложил командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев.

«Подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города»,— следует из заявления пресс-службы Кремля. Российские военнослужащие вышли к реке Гайчур, добавил Андрей Иванаев.

Вечером 30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о взятии под контроль Красноармейска (украинское название Покровск) и Волчанска. Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук заявил о взятии южной части города Димитров в ДНР.