Екатеринбургская дума утвердила поправки в устав города, меняющие порядок выборов главы. За изменения проголосовали 28 человек, против выступили два депутата. Изменения вносятся в соответствие с федеральным и областным законами. Согласно новому областному закону, кандидатуры на пост главы города выбирают депутаты думы из двух и более кандидатов, предложенных губернатором. Он выберет их из числа претендентов, рекомендованных комиссией по рассмотрению кандидатур. Накануне КПРФ заявила об отказе от участия в выборах по данной схеме, аналогичное решение озвучил депутат от «Яблока» Константин Киселев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По мнению депутата Киселева, поправки приведут к полному подчинению мэра губернатору и фактической ликвидации местного самоуправления. «Ввели такое понятие, как публичная власть, никто не знает, что это такое, а теперь сказали, что местное самоуправление встроено в единую схему некой публичной власти. Местное самоуправление просто-напросто убивают, убивают выборы»,— заявил Константин Киселев. Он добавил, что мэр любого муниципалитета прежде всего должен быть ответственен перед жителями, а не перед губернатором.

«Прямые выборы – это оптимально. Я очень рад, что к этой позиции присоединились еще и коммунисты, которые не стали выдвигать свою кандидатуру»,— добавил депутат.

Депутат Владимир Крицкий парировал Константину Киселеву: «Если вы являетесь представителем партии "Яблоко" внесите поправки, за которые можно будет голосовать, а сотрясать воздух просто так ни к чему».

Председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников попросил провести для депутатов семинар по разъяснению нового законодательства, определяющего взаимодействие городских и областных властей.

«Изменения весьма существенные. К чему нас это приведет и к чему готовиться мы должны четко понимать. Либо это выстраивание вертикали власти, как это было при Брежневе, либо что-то еще. Нужны четкие правила работы»,— заявил господин Колесников.

Напомним, полномочия действующего главы города Алексея Орлова завершаются в феврале 2026 года, прием заявок от кандидатов заканчивается завтра, 10 декабря, на данный момент зарегистрировано шесть участников. Так, «Единая Россия» предложила Алексея Орлова, ЛДПР — предпринимателя и участника СВО Владимира Кузнецова, «Справедливая Россия» — депутата заксобрания Екатерину Есину, «Новые люди» — главу реготделения Ирину Виноградову, совет муниципальных образований — главу Сысертского округа Дмитрия Нисковских, а общественная палата — директора Института экономики Уральского отделения РАН Юлию Лаврикову.

Мария Игнатова