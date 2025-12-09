Партийцев потянуло на выборы

Екатеринбург стал первой крупной региональной столицей, где определение мэра по новой, «губернаторской» модели проходит при участии практически всех парламентских сил. Не воспользовалась правом выдвигать кандидатов только КПРФ, традиционно бойкотирующая выборы через горсоветы. Пять лет назад на кресло градоначальника претендовали 44 человека, и все они фактически были самовыдвиженцами. Сейчас же на суд губернатора будут представлены лишь шесть номинантов от партий и общественных объединений. Уральская столица — яркий пример того, ради чего реформа и задумывалась, говорит эксперт.

Выборы мэра Екатеринбурга впервые проходят по новому федеральному закону о местном самоуправлении, ст. 88 которого гласит, что глава столицы региона избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, «представленных высшим должностным лицом субъекта». Губернатор, в свою очередь, выбирает претендентов из тех, кого ему предложат партии, представленные в Госдуме и региональном заксобрании, общественная палата и совет муниципальных образований субъекта, а также Всероссийская ассоциация местного самоуправления.

Прием документов на участие в процедуре завершится 10 декабря, однако уже сейчас известно, что кандидатов будет шестеро. Все субъекты выдвижения с выбором фактически определились:

«Единая Россия» предложила действующего градоначальника Алексея Орлова,

ЛДПР — предпринимателя и участника СВО Владимира Кузнецова,

«Справедливая Россия» (СР) — депутата заксобрания Екатерину Есину,

«Новые люди» — главу реготделения Ирину Виноградову,

совет муниципальных образований — главу Сысертского округа Дмитрия Нисковских

и, наконец, общественная палата — директора Института экономики Уральского отделения РАН Юлию Лаврикову.

Среди партий, чье право на участие в процедуре закреплено в новом законе, от такой возможности отказалась только КПРФ. Коммунисты заявили, что у них есть «кадры, способные реализовать программу развития города», однако партия видит, что «исход антидемократической процедуры предрешен, а кандидат от Компартии ни при каких условиях не преодолеет "единороссовский фильтр"». Согласно заявлению обкома, КПРФ всегда выступала за сохранение прямых выборов мэра: ее фракция в заксобрании в 2018 году единственная голосовала против их отмены, а в 2025-м только депутаты-коммунисты не поддержали передачу полномочий по отбору кандидатов на пост мэра единолично губернатору.

В феврале 2021 года, когда на первый срок избирался Алексей Орлов, в комиссию по отбору кандидатов поступило 44 заявления. Среди желающих занять пост градоначальника были журналисты, общественники, бизнесмены, представители малых партий и просто активные горожане. Один из претендентов получил отказ из-за судимости, но с оставшимися 43 комиссии пришлось проводить собеседования, что растянулось на три дня. В финал, помимо господина Орлова, тогда прошли депутат заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев и глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.

Раньше партии юридически не выдвигали, а только поддерживали кандидатов, заявляющихся на конкурс. Из-за этого многие относились к процедуре формально. Например, в 2021 году КПРФ на конкурсе представлял проводник из Миасса Найим Бабаев, а СР вовсе не принимала в нем участия. Все претенденты фактически являлись самовыдвиженцами. Новый закон отменил возможность самостоятельного выдвижения и формализовал участие партий в отборе кандидатур.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил “Ъ”, что Компартия не обязательно будет бойкотировать все без исключения выборы по «губернаторской» модели, однако считает их формальностью.

Выборы мэра Екатеринбурга — яркий пример того, для чего эта реформа и была задумана, говорит политолог Константин Калачев: «Все по заранее разработанному сценарию, в который вписывается даже отказ КПРФ от участия. Полностью управляемая ситуация». С ним согласен политолог Алексей Швайгерт, который констатирует, что партийная активность на выборах главы Екатеринбурга «носит исключительно формальный характер». По его мнению, заявление КПРФ является хорошим ходом, который «выглядит фактурно» и «работает на логику аккумулирования какого-то протеста». «Другое дело — кто это сообщение услышит»,— резюмирует эксперт.

Николай Яблонский, Полина Бабинцева, Екатеринбург; Андрей Прах