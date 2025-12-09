Суд утвердил мировое соглашение между РАО и певицей Люсей Чеботиной

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску Российского авторского общества (РАО) к певице Люсе Чеботиной, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Условия мирового соглашения сторон станут известны после публикации судебного акта.

В сентябре РАО подало иск в отношении госпожи Чеботиной с требованием взыскать с артистки 160 тыс. руб. за незаконное использование музыкальных произведений на концерте «Первая леди». Концерт прошел в декабре 2024 года на площадке «Live Арена», а организатором выступила компания самой госпожи Чеботиной, уточняли в организации.

В РАО рассказали, что во время концерта Люся Чеботина незаконно исполнила восемь песен, среди которых были композиция Игоря Николаева и Игоря Крутого «Разве ты любил» и ряд зарубежных произведений. В организации отмечали, что иск подан из-за отсутствия данных о наличии у организатора лицензионного договора о предоставлении права использования музыкального произведения.

Иск РАО к певице был принят судом в сентябре в порядке упрощенного производства, то есть без проведения очных слушаний. После направленных сторонами ходатайств о мировом соглашении суд назначил рассмотрение на ноябрь. Однако на заседание представители сторон не явились. По данным «РИА Новости», госпожа Чеботина направила в инстанцию ходатайство «о рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле».