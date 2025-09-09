РАО потребовало от Люси Чеботиной 160 тыс. руб. за исполнение песни Игоря Николаева

Российское авторское общество (РАО) подало иск к певице Люсе Чеботиной за исполнение чужих песен на концерте в декабре 2024 года. Сумма иска — 160 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.

Иск подан 5 сентября, но пока не принят к рассмотрению. Концерт «Первая леди» прошел на площадке Live Арена, организатором выступила компания, принадлежащая Люсе Чеботиной.

В РАО отметили, что на концерте были исполнены восемь композиций без разрешения, включая «Разве ты любил» Игоря Николаева и Игоря Крутого. В РАО уточнили, что иск подан из-за отсутствия данных о наличии у организатора лицензионного договора.