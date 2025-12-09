Директора челябинской УК дисквалифицировали на полгода

Суд признал виновным директора управляющей компании «Мой дом Урал» (Челябинск) по ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии). Его дисквалифицировали на шесть месяцев, сообщает пресс-служба государственной жилищной инспекции Челябинской области.

За 2025 год от жильцов в ведомство поступило более 3 тыс. жалоб на бездействие со стороны УК, в том числе на отсутствие отопления в помещениях. Всего в управлении ООО «Мой дом Урал» находится 166 многоквартирных домов Челябинска. Госжилинспекция направила в мировой суд материалы о выявленных нарушениях. Директора дисквалифицировали, его жалобу на постановление не удовлетворили. Решение суда вступило в силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мой дом Урал» зарегистрировано в 2019 году. Совладельцами являются АО «Наш сервис» (Омск) и Оксана Емелина в соотношении 99% и 1% уставного капитала. Руководил управляющей компанией с 2023 года Дмитрий Иванов. За 2024 год выручка организации составила 508 млн руб., чистая прибыль — 378 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее по той же статье директора челябинского ООО «Управляющая компания „Металлург“» дисквалифицировали на два года 10 месяцев.

В октябре в Челябинске возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей) из-за несвоевременного подключения 27 домов к теплу компаниями ООО «Мой дом Урал» и ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района».

Виталина Ярховска