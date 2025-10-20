В Челябинске возбудили уголовные дела из-за срыва отопительного сезона

В Челябинске возбудили уголовные дела из-за несвоевременного подключения 27 многоквартирных домов в Калининском районе к теплу. Расследование коснется двух управляющих компаний — ООО «Мой дом "Урал"» и ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство провело проверку из-за множества жалоб от челябинцев. Следствие установило, что сотрудники УК проигнорировали требования контролирующих органов и не обеспечили работу объектов теплоснабжения. В результате из-за множества аварий на сетях с начала отопительного сезона и до настоящего времени тепла не было в 27 домах, расположенных по улицам Набережной, Косарева, Калинина, Каслинской и Свердловскому проспекту.

Сейчас следовали запросили необходимую документацию, проводят осмотры квартир, замеряют температуру нагрева батарей, а также допрашивают граждан. Кроме того, государственной жилищной инспекции Челябинской области и управляющим компаниям «Мой дом "Урал"» и «ДЕЗ Калининского района» внесли представления для организации коммунальных услуг надлежащего качества.

Ольга Воробьева