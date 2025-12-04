Директора челябинской УК дисквалифицировали за грубые нарушения

В Челябинске суд признал директора ООО «Управляющая компания „Металлург“» виновным в грубых нарушениях лицензионных требований в управлении жилыми домами (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Его дисквалифицировали на два года 10 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Некачественную работу УК выявили многочисленные проверки прокуратуры Металлургического района Челябинска, в том числе по обращениям жителей. За 2025 год надзорное ведомство внесло директору организации 19 представлений об устранении нарушений. Его четыре раза штрафовали по ст. 14.1.3 КоАП РФ. Из-за несоблюдения требований УК не получила паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов. В результате прокуратура возбудила еще одно дело, и директора дисквалифицировали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором «Металлурга» является Милана Чеверноженко с ноября 2024 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре в Челябинске возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей) из-за несвоевременного подключения 27 домов к теплу компаниями ООО «Мой дом "Урал"» и ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района».

Виталина Ярховска